Sassuolo | Berardi non gioca | c’è un altro pericolo pubblico

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Napoli sabatocon il, nella squadra neroverde di Dionisi non ci sarà Domenico. Iltore della Nazionale non si è ancora ripreso del tutto dal problema avuto qualche settimana fa con l’Atalanta. Ilnon vuole rischiare visto cheveniva già da un lungo infortunio e dopo pochi minuti essere entrato in campo ha sentito un nuovo fastidio muscolare. Dafanno sapere che non ci sono possibilità chegiochi titolare con il Napoli, al massimo può andare in panchina ere qualche minuto, ma non sarà rischiato. Dionisi per continuare a registrare punti si affiderà ancora una volta a Laurienté, attaccante francese che sta facendo molto bene in maglia neroverde. Il 23 enne esterno ha ...