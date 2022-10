Ridicolissimi 2 | Roberto Scarpinato

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La conferma di quanto pronosticato ieri, che il governo di Giorgia Meloni ci regalerà ogni giorno spassosissime occasioni di risata alle spalle (anzi in faccia) aoppositori del Fascismo Immaginario, è giunta puntuale. Ieri in Senato l’ex magistrato d’assaltissimo che ha trovato casa (why not?) tra i forcaioli di Conte, insomma, arruffatissimo peggio di Shel Shapiro ha infilato una requisitoria politica senza capo né coda, miscelando come uno spritz le stragi “neofasciste”, i depistaggi, la strategia della tensione, il presidenzialismo e la deriva autoritaria. Un baraccone. Meloni è una politica che non molla di un unghia, e questi si sa. Quello che qualcuno dede ancora imparare che ha un bel talento per il sarcasmo, più di sciabola che di fioretto. Così a preso appunti, e quando è stato il suo turno gli ...