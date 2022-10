Pogba sbarca nei videogames | darà le proprie fattezze ad un personaggio di COD

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Paule Neymar presteranno il volto ad undi Call of Duty: Modern Warfare II Paul, in attesa di tornare sul campo di calcio, atterra nel mondo dei videogiochi insieme a Neymar. Neymar andin MW2???#MW2 pic.twitter.com/iL6ljUXuTI— Hypegeek® (@hypegeekpod) October 27, 2022 Il centrocampista della Juventus, come annunciato da wccftech,lead uno dei personaggi utilizzabili nella modalità online del nuovo Call of Duty: Modern Warfare II. L'articolo proviene da Calcio News 24.

