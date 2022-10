Pagelle HJK Roma | Abraham ritrovano | Mancini distratto

(Di giovedì 27 ottobre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quinta giornata della Champions League 2022/2023:HJKLedei protagonisti del match HJK, quinta giornata della Europa League 2022-23 per i giallorossi di Mourinho. TOP: Pellegrini,, Cristante FLOP: Camara VOTI: HELSINKI (3-5-2): Hazard 6; Hoskonen 5, Halme 5, Peltola 6; Soiri 6, Lingman 6, Vaananen 5, Hetemaj 6 (68? Boujellab 6), Browne 6; Hostikka 5.5, Olusanya 5.5 (46? Malik 5.5).(3-4-2-1): Rui Patricio 6;5.5, Smalling 6, Vina 6; Zalewski 6, Camara 6 (77? Bove 6), Cristante 6.5 (83? Kumbulla 6), El Shaarawy 6.5 (89? Spinazzola sv); Volpato 6.5 (77? Faticanti 6), Pellegrini 6 (77? Shomurodov 6);7. L'articolo ...

