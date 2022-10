Pagamenti in contanti | come funziona nel resto d' Europa

... a costi comparabili con iin". I DATI SUL TAX GAP A confermare la tesi della BCE anche i dati tax gap che si è ridotto da 106 miliardi del 2015 a 103 del 2018. Come ha ricordato l'...... nel Recovery plan è indicato il potenziamento deielettronici obbligatori, 'anche mediante un abbassamento dei limiti legali per iin'. Bankitalia invece si è espressa ...Era titolare, fino all’ottobre del 2019 della pensione di guerra indiretta, l'86enne umbra che si è vista revocare l'indennità con provvedimento del ministero dell’Economia, che ha altresì disposto il ...Come cambierà in Italia il tetto al denaro contante Fatti, numeri e approfondimenti dopo le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in Senato ...