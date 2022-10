Napoli | tutta la gioia di Simeone e Ostigard anche sui social

Nuova partita, nuova vittoria, la dodicesima di fila, nuova festa social. Ilsi sta abituando alla gioia dei tre punti: il 3 - 0 ai Rangers è un passo in più verso il primo posto del girone di Champions League . Per raggiungerlo, nell'ultimo match, basterà una sconfitta ...... con il pass per l'Europa League non così scontato e a 10 punti dalin campionato, impone ... "Da panchinare fino a fine contratto" scrivono alcuni, "preferisco giocarela stagione con ...E in effetti l'ex calciatore del Celta Vigo è il vero fulcro di una squadra che durante tutte le fasi della gara si affida ciecamente al suo regista ...Che All'Antico Vinaio sia forse in procinto di aprire un locale a Napoli Secondo i rumors la sua schiacciata potrebbe arrivare ben presto nel capoluogo campano.