Musk sull’acquisto di Twitter stavolta davvero | «Una piazza per dibattiti senza violenza»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) «La ragione per cui ho acquistatoè che è importante per il futuro della civiltà avere unadi dibattito, dove una ampia gamma di argomenti può essere discussa in modo sicuro,ricorso alla». Così Elonsi rivolge agli inserzionisti, a poche ore dalla compravendita della piattaforma. L’imprenditore – che tra le varie attività è amministratore delegato di Tesla e SpaceX – scrive: «C’è il grande pericolo che i social si frantumino in echo chambers dell’estrema destra e dell’estrema sinistra, il che genera più odio e divide la nostra società». Il 51enne sudafricano, poi, assicura chenon diventerà un inferno del liberi tutti, dove ognuno potrà dire quel che vuoleconseguenze. «La nostra piattaforma dovrà essere accogliente ...