LIVE Sinner-Cerundolo | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | Medvedev-Thiem in corso | Jannik a seguire

(Di giovedì 27 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Garin – Così la giornata di ieri 16:37 Daniilha vinto il primo set per 6-3 su Dominic. 15:23 Si è appena concluso il match tra Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. Il bulgaro è ritornato a essere quello ammirato fino al punto di giungere alla terza posizione del ranking ATP, battendo il russo per 6-3 6-4. Ora il confronto tra Daniil, sempre a proposito di Russia, e Dominic, che nei fatti è il match di giornata alla Wiener Stadthalle. Subito dopoe Francisco. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno del torneo ATP 500 di ...

Jannikha più chance si rispetto all'altro azzurro, in quanto ancora in corsa a Vienna, dopo la netta vittoria su Garin. Certo, deve sfoderare due grandi risultati negli ultimi due tornei e ...RACE ATP1 Carlos Alcaraz 6550 2 Rafael Nadal 5810 3 Stefanos Tsitsipas 4945 4 Casper Ruud ...2720 11 Alexander Zverev 2700 12 Matteo Berrettini 2375 13 Pablo Carreno Busta 2360 14 Jannik...Nella giornata odierna Jannik Sinner se la vedrà contro Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2022 (cemento indoor). L’altoatesino ha esordito alla grande nella ...Al momento la Race to Turin aggiornata vede Matteo Berrettini 12° e Jannik Sinner 14°. Cosa dice il regolamento I primi sette giocatori della Race To Turin dopo il Rolex Paris Masters del 7 novembre ...