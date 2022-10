Le donne di destra Boldrini fa infuriare De Girolamo | l' ultima giravolta su Meloni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Duro scontro a PiazzaPulita tra Nunzia Dee Lauracon l'esponente del Pd travolta dall'ex parlamentare per le incredibili accuse di maschilismo alla prima donna arrivata alla guida del governo in Italia, Giorgia. Nella puntata di giovedì 27 ottobre del talk condotto da Corrado Formigli si parte dalla polemica sollevata daper la scelta della leader di FdI di farsi chiamare il presidente del Consiglio. "Quando ho sentito le sue parole e quelle di Debora Serracchiani sulla presenza maschile nel governo ho pensato di essere a Scherzi a parte" dice Derivolta all'altra ospite del blocco. "Il presidente del Consiglio è indicato dalla Costituzione, non su Topolino. È indicato così perché fa riferimento al ruolo e non al genere. Mi stupisco che a sollevare la ...

...Serracchiani che ha accusato il governo guidato per la prima volta da una donna di volere "le... Giorgia Meloni, ha scritto, "Non riesce a uscire dalla mentalità di parte di ragazza di......"di" e chi più ne ha più ne metta. Il discorso della Meloni viene analizzato parola dopo parola. Sono giorni in cui non si parla di altro. Lei, la Meloni, ha affrontato il tema delle...menzionata anche dalla presidente Meloni nel suo discorso alla Camera dei Deputati tra le donne che hanno reso grande l'Italia. Ma la giunta comunale la pensa diversamente e "pur riconoscendo come la ...Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Le donne hanno più difficoltà a emergere ma una donna che ha qualità va favorita ed ha diritto di esprimersi. E questo è sempre stato così per la destra.