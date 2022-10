La Rai ha risolto il contratto con Memo Remigi

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sul casoè intervenuta anche la Rai. La tv di Stato ha confermato quanto preannunciato da Serena Bortone nel corso della puntata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, di “Oggi è un Altro Giorno”. “La Rai – si legge in una nota – hailche prevedeva la partecipazione dell’artistaal programma Oggi è un altro giorno. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”. Cosa è successo Il cantante è accusato di aver compiuto una molestia in diretta su Rai 1. Siamo a Oggi è un ...