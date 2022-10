La decarbonizzazione dell’industria dell’acciaio non è più un’utopia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non sono buone notizie per l’Europa quelle portate da ArcelorMittal. Il colosso lussemburgheseprevede che nel quarto trimestre del 2022 la sua produzione nel continente calerà del diciassette per cento su base annua. La causa è una combinazione tra prezzi alti dell’energia – che fanno salire parecchio i costi operativi – e fiacchezza della domanda proveniente dal mercato. È un brutto segno, e forse un indizio di recessione: di solito la richiesta di acciaio da parte delle imprese – in particolare dai settori edilizio e manifatturiero – funge da barometro della crescita economica; se è debole, significa che c’è sofferenza. Secondo la banca Jefferies, in Europa a settembre un decimo della capacità produttiva di acciaio grezzo era ferma. Per l’industria siderurgica europea il contesto è pessimo. Innanzitutto, c’è la guerra: l’Ucraina chiede a Bruxelles di ...