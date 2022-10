Il Talento di Mr Crocodile | la recensione | un family movie irresistibile | canterino e dolcissimo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lade Ildi Mr.: Will Speck e Josh Gordon portano al cinema il dolce coccodrillo Lyle creato da Bernard Waber nel 1962. Il risultato? Un film per tutti, che fa davvero bene al cuore. Una coppia di grandi registi, una collana di meravigliosi libri per bambini e unprotagonista. Will Speck e Josh Gordon, gli stessi di quel cult chiamato Blades of Glory, coronano il loro sogno: realizzare una sorta di musical che omaggia la grande tradizione classica di Broadway, ma delineando intanto una pellicola dal forte sapore emozionale in grado di spiegarci quanto la dolcezza sia la chiave per un mondo migliore. Basandosi sul primo libro della serie firmata da Bernard Waber nel 1962, ovvero The House of East 88th Street, i registi costruiscono Ildi Mr. ...