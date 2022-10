Gubbio | Le Iene svelano la verità sull’intossicazione alimentare VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lerivelato lasui fatti diIn queste ultime settimane se ne sono sentite e lette di tutti i colori per quanto riguarda il caso di intossicazione. Il tutto, come riportano anche Le, è partito da alcuni messaggi vocali su WhatsApp. Al loro interno si parlava di scene L'articolo provda Novella 2000.

... uno dei presenti: 'Il ristorante, la dissenteria, il virus: vi spiego com'è andata davvero' Pranzo a, cosa ha detto Biscotto L'ormai mitologico Biscotto è stato intervistato da ' Le'. '...Il celeberrimo pranzo dia base di tonno finisce a Le. L'inviato della trasmissione di Mediaset è arrivato nella città di pietra per fare chiarezza su quanto avvenuto. Tra loro l'altrettanto celeberrimo Biscotto ...Le Iene hanno svelato la verità per quanto riguarda l'intossicazione alimentare avvenuta a Gubbio. Ecco il video.Terzo capitolo per l'intossicazione da tonno del ristorante di Gubbio: il titolare ora raccolta la sua verità a Le Iene. Che stride un po' con la sua precedente smentita.