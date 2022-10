Gioco sporco | ci vogliono eliminare | ecco cosa faremo | esplode l' ira dello Zar

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin va all'attacco. Il presidente russo ha messo nel mirino l'Occidente con una attacco fortissimo che farà parecchio discutere: "Negli ultimi mesi l'Occidente ha fatto un numero di passi per fomentare l'escalation in Ucraina. L'Occidente soffre di una cecità da superiorità", ha affermato lo Zar. Poi ha sputato veleno sugli Stati Uniti: "Non hanno nulla da offrire se non il loro dominio". Ma nel suo lungo discorso lo Zar ha anche acceso un faro su Taiwan accusando l'Occidente di manovrare per mettere le mani sull'isola: "L'Occidente sta alimentando la guerra in Ucraina, organizzando politici intorno a Taiwan, destabilizzando i mercati alimentari ed energetici mondiali".Poi le parole sull'Occidente si sono fatte più concilianti lasciando intravedere uno spazio minimo di trattativa: "La Russia non si ritiene nemica dell'Occidente. Il dialogo della ...