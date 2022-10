Follia Juventus | aveva in mano un bomber da 50 gol | ma poi…

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Laavrebbe potuto avere in rosa un talento come Ferran Torres; cerchiamo di capire perché la trattativa non andò in porto. Nell’ultima sessione di mercato abbiamo assistito ad una mini rivoluzione offensiva della; in bianconero, infatti, sono arrivati Di Maria, Kostic e Milik. L’argentino, in questa stagione, ha disputato solo due partite di ottimo livello complici tre problemi fisici con l’ultimo accusato nella trasferta Champions contro il Maccabi; l’ex Eintracht non è ancora entrato pienamente nel sistema di gioco dei bianconeri mentre Milik si è da subito dimostrato più di una semplice alternativa. A livello offensivo, in questa stagione, Allegri avrebbe potuto avere Ferran Torres; alla fine, però, la trattativa non è andata a buon fine. Andiamo a scoprire il motivo. LaPresseTra i problemi manifestati dalla ...