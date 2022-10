Caro abbonamento | ma quanto mi costi?

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 27 ottobre 2022) I giganti dello streaming alzano i loro prezzi Le Figaro, diline Salle, pag. 28 Per accedere ai servizi di streaming di Apple, i consumatori dovranno pagare di più. Lunedì il produttore di iPhone ha annunciato che l’mensile ad Apple TV+ passerà da 4,99 a 6,99 euro, con un aumento del 40%. L’mensile di Apple Music è aumentato di 1 euro, passando a 11,99 euro. Il bundle Apple One, che include Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, iCloud e Fitness, costerà 3 euro in più nella versione famiglia. È la prima volta che Apple aumenta il prezzo dei suoi servizi di streaming più popolari. In un comunicato, l’azienda ha giustificato l’aumento del pacchetto musicale con un “incremento dei diritti di licenza” che consentirà ad artisti e autori di guadagnare di più. Questa è stata una buona notizia per le azioni di ...