Apple conferma | arriva l' iPhone con porta Usb-C Il caricatore universale è realtà

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 ottobre 2022)si piega alle regole europee ed è pronta a lanciare il primoconUsb-C al posto del connettore Lightning, introdotto nel 2012. Lada Greg Joswiak, capo del marketing dell'azienda di Cupertino, che in una intervista al Wall Street Journal ha spiegato chesarà costretta ad "adeguarsi alle regole imposte dall'Unione Europea". La conseguenza è che15 sarà probabilmente il primo a sfoggiare unaUsb-C, anche se l'approvazione definitiva del Parlamento europeota lo scorso 4 ottobre (dopo 13 anni di tentativi) ha fissato come data di scadenza per il caricabatterieper i dispositivi elettronici l'autunno del 2024. Entro quella data smartphone, tablet, ...