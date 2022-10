Una vita immateriale

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Solo fino a questa domenica è possibile assitere al Teatro Manzoni all’attuale ed esilarante commedia “Il marito invisibile”, interpretata da Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Uno spettacolo dal ritmo incalzante, dove ciò che sembra un nonsense assurdo e intangibile si rivela molto più concreto di quello che si pensa. Sotto la risata, a rifletterci, si nasconde una’amara metafora dell’imaterialità del tempo presente. Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che il nuovo marito ha … non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili ...