Vanity Fair Italia

Successivo News e anticipazioniparla del giorno in cui prese in giro Emma Watson sul set di Harry Potter: 'Ci sto ancora male' Stefano D Onofrio - 26 Ottobre 2022 Harry Potter...Il libro dicontinua a regalarci rivelazioni inedite su Harry Potter . Di recente l'attore, noto per aver interpretato il ruolo di Draco Malfoy nella saga cinematografica, ha da poco pubblicato l'... Tom Felton: «Ero geloso di Daniel Radcliffe» Tom Felton ha raccontato un episodio avvenuto sul set di Harry Potter in cui prese in giro la sua collega Emma Watson ...La saga cinematografica di Harry Potter ha accompagnato noi fan per ben dieci anni. Per questo motivo è inevitabile che si sia creato un certo affetto nei confronti degli attori con cui siamo cresciut ...