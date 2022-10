Sull' Europa soffia sempre più forte il vento della jihad

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lo scorso 24 ottobre a Barcellona è stato condannato a tre anni di carcere Mohammed Yassi Amrani: «Diventato membro dell’Isis durante un rapido processo di radicalizzazione nel 2020», come si legge nell’atto di accusa. L’uomo che all’epoca dei fatto lavorava in un bar di Barcellona dopo aver invocato lain un post su Facebook nel marzo 2020, è stato contattato online da un reclutatore dello Stato Islamico. Tramite Telegram questi gli ha ordinato di compiere un attacco: «Per purificare la sua vita e assicurarsi un posto in paradiso» dopo averlo accusato di aver bevuto alcolici in passato e aver evitato la religione. Poi il reclutatore gli ha ordinato di far volare un drone pieno di esplosivoo stadio Camp Nou di Barcellona durante una partita tra Barcellona e Real Madrid e poi farlo esplodere. Le partite tra le due squadre più potenti ...

Panorama

