Ragazzini danno fuoco ai tubi del gas sotto al palazzo | la bravata poteva costare cara

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un gioco, una "" chein centro a Sassari. Un gruppo di, non identificato, ha provato a daralle tubazioni del gas che alimentano il grattacielo in piazza del Rosario. Poi sono tutti scappati....

La Nuova Sardegna

Marco punge: "Il Benfica sta giocando come se avesse contro deicon tacchi, finte, tunnel ... come"; Luke fa notare: "Tre ragazzi del 2003 che entrano ela scossa ad un pugno di ...Chi compie queste azioni, e finora non si trattato di, dovrebbe capire che ogni scritta ... tra l'altro ottenuto appositamente miscelando pi polveri, per ripristinare il- spiega ... Sassari, raid vandalico in piazza del Rosario: alcuni ragazzini danno fuoco a una tubatura del grattacielo Sospeso e col divieto di prestare servizio quando gioca la Roma. Il motivo Ha salutato e si è scattato una foto col suo idolo. E' la storia assurda avvenuta domenica sera nel post ...Dopo La ragazza nella nebbia e L'uomo del Labirinto, Donato Carrisi dirige Io sono l'abisso, adattando ancora una volta un suo romanzo. Il regista e scrittore lo ha presentato a Roma insieme agli atto ...