Petrolio | in rialzo a New York a 86 | 66 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,57% a 86,66 dollari al barile. . 26 ottobre 2022Ieri, gli indici hanno registrato la terza seduta consecutiva in, grazie soprattutto alle ... IlWti al Nymex guadagna l'1,13% a 86,28 dollari al barile. AAA - Pca 26 - 10 - 22 14:41:06 (...(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, condizionati dalle prime trimestrali dei colossi tecnologici statunitensi (la trimestrale Microsoft..Petrolio in calo alle prime battute in Europa, con il Brent consegna a gennaio in calo di 90 centesimi a 90,84 dollari al barile. Il Wti consegna a dicembre cala di 68 centesimi a 84,64 dollari al bar ...