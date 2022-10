“Penalizzazione per la Juventus” | succede davvero

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Novità importanti per quanto riguarda i problemi dellaanche fuori dal campo: possibileper il club bianconero Nelle ultime ore è scoppiato un altro caso per quanto riguarda… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Alonso ha così messo in pista una rimonta memorabile che l'ha portato a concludere la gara al sesto posto, prima di ricevere la cattiva notizia di unadi trenta secondiaver corso ...... l'ammenda, cui può aggiungersi ladi uno o più punti in classifica (e rischierebbe ... sempre secondo il quotidiano La Repubblica , i pm contestano la produzione di fatture false...La Procura di Torino sta analizzando i documenti relativi al bilancio della Società bianconera negli anni dal 2018 al 2020 ...Secondo quanto riportato da Libero, che richiama "fonti accreditate", l'inchiesta Prisma della Procura di Torino e gli illeciti imputati alla Juventus sia in campo ordinario che in quello sportivo, po ...