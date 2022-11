Motorola rinnova il Razr e sfida i Galaxy Z Flip di Samsung

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nuovo modello che migliora nell'hardware e scende di prezzo Il mercato degli smartphone pieghevoli non è più una novità. Se prima il reparto poteva sembrare qualcosa di molto lontano per il consumatore medio, anche a causa di prezzi esorbitanti, oramai i (pochi) modelli in giro hanno un costo comparabile a qualsiasi top di gamma, dunque più accessibili di un …

Andrea Galeazzi

Dopo un anno sabbatico in cui non abbiamo visto un rinnovamento dell'iconicoRazr , il brand presenta finalmente il suo nuovo pieghevole. Uno smartphone molto atteso e checompletamente design, hardware e posizionamento rispetto al precedente modello. Un ...A rappresentare la fascia media èEdge 30 neo , venduto a 369 euro anziché 429,90 euro nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Per gli amanti del gaming, invece, ASUS ROG ... Recensione Motorola RAZR 2022 – Andrea Galeazzi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il witcher non sarà più interpretato da Henry Cavill a partire dalla quarta stagione. Ad annunciare la novità la stessa Netflix e i due attori coinvolti nel cambiamento ...