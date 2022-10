Mosca | test di contrattacco nucleare | esercitazione davanti a Putin

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La Russia ha compiuto oggi un’che comprendeva “un attaccomassiccio” delle sue forze strategiche in risposta ad un eventuale “attaccodel nemico”. Lo ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu, citato dall’agenzia Tass. “Tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi”, si legge in un comunicato sul sito del Cremlino. Il presidente Vladimirha presenziato alle esercitazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

