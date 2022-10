Max Biaggi da l’addio alla Moto3 dopo Valencia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Valentino Rossi, anche Maxdeve salutare la. Il romano sei volte campione del mondo ha deciso che il suo Max Racing Team non sarà in pista nel 2023. Tra due settimane, a, le Husqvarna della sua scuderia disputeranno la loro ultima gara, prima di essere cedute ad una nuova realtà. Rimangono le soddisfazioni di una stagione e di una carriera che ha fatto sorridere il “Corsaro”. Nel 2019, il team ha sfiorato il titolo con Aron Canet. Domenica scorsa, a Sepang, ha fatto doppietta, con John McPhee primo e Ayumu Sasaki secondo. Il giapponese, due vittorie all’attivo, può competere per il secondo posto nel mondiale, contro Dennis Foggia e Sergio Garcia., GP Malesia: il ruggito del “vecchio” McPhee Perché Maxlascia la ...

C'è chi invidia a Fiorello la strabordante simpatia; chi al'ardimento del centauro; chi a Stefano Ricucci la spregiudicatezza negli affari. Ma se vai al Bar "Bob Lovati", covo dei tifosi laziali, ti diranno tutti che loro ai tre suddetti ...Nino Materi per 'il Giornale' anna falchi C'è chi invidia a Fiorello la strabordante simpatia; chi al'ardimento del centauro; chi a Stefano Ricucci la spregiudicatezza negli affari. Ma se vai al Bar ...Dopo la diatriba legale con Peter Oettl il romano ha annunciato l'addio alla Moto3. Qualcuno ha ipotizzato un passaggio in MotoGP con il team di Razali ...Max Racing Team saluta la Moto3: Biaggi in MotoGP Negli anni seguenti il Max Racing Team non ha più lottato per il titolo, però ogni anno è riuscito a conquistare almeno una vittoria. Il team di Max ...