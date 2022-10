Inter passa se | i risultati per accedere agli ottavi di Champions

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)se – L’si appresta ad affrontare il Viktoria Plzen nella sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFALeague. Nella scorsa gara europea i nerazzurri hanno ottenuto un pareggio al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi, con il rammarico di essere stati in vantaggio per 3-2 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.