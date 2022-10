Adnkronos

... Country Manager di Rhenus& Ocean Italia - è solo l'ultimo tassello di espansione che abbiamo ... offrendo gli stessiai nostri uffici nei Balcani, in Centro Europa ed Est Europa". ...Ogni settimana sono almeno una ventina irealizzati. Quest'anno Giordano ha battuto poco la ... come è già successo, andrà certamente ospite dai colleghi che rimarranno on. Da considerare ... I servizi Air & Ocean di Rhenus Group in espansione in Italia, il leader della logistica continua a crescere (Adnkronos) – Le sedi Air & Ocean di Rhenus salgono a dieci in Italia, con l’apertura a inizio ottobre del nuovo polo di Treviso. Una realtà in espansione nel Nordest ma non solo, contando già sedi a ...La fiera annuale dell'Association of Air Medical Services negli USA si svolge quest’anno a Tampa, in Florida e Leonardo esporrà il mock-up EMS del convertiplano AW609 insieme all’elicottero AW169 in c ...