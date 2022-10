GF Vip 7 | Antonino Spinalbese su Giaele | “Sta sempre con me per un motivo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il rapporto traDe Donà, che è nato al GF Vip 7 dopo l’uscita di scena di Ginevra Lamborghini, è stato anche al centro dell’ultima diretta. L’ex di Belen ha dapprima rivisto la sorella di Elettra, con cui per la verità c’è solo stata una gran complicità, poi è stato letteralmente interrogato sull’altra amica della Casa. Stanno spesso ‘vicini vicini’e la modella e influencer, seppur sposata, non ha negato l’interesse per il coinquilino. Ma cosa c’è davvero tra loro? E soprattutto: se lei si è sbilanciata più volte (anche se in puntata ha minimizzato), lui cosa pensa o prova? Leggi anche: “Vieni nel mio letto”. GF Vip 7, strane cose nella notte: lei parla e inguaia il bello di casa...