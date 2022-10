Ex fidanzata di Joker L' anno prossimo la vedremo interpretata da Lady Gaga

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Emozioni forti e fantastiche (nel senso proprio di “fantasy”) quelle che propone Italia 1 stasera alle 21.20 con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Questo film dell’universo DC racconta le avventure di un gruppo di supereroi, quasi tutti al femminile, in cui spicca, la magnifica antieroinada Margot Robbie. Margot Robbie in 40 foto guarda le foto Leggi anche › Margot Robbie è “Barbie”: la prima foto del film diretto da Greta Gerwig ...

Libero Magazine

Con Suicide Squad e Birds of Prey, il look delladiè diventato ancora più iconico: codini, calze a rete, maglietta corta stampata, shoorts e giubbotto bicolor rosso e blu Vai alla ...Accanto a costumi da strega, vampiro e clown, resiste in classifica anche il travestimento da Harley Quinn, ladi. Però, come sappiamo, sono i beauty look delle celebs a ispirarci ... Birds of Prey: storia di una Suicide Squad tutta al femminile Il direttore della fotografia di Joker 2, Lawrence Sher, ha elogiato Lady Gaga, definendola un'aggiunta incredibile per il sequel.