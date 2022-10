Digitale terrestre | i nuovi canali in HD | Tutte le novità da sapere

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In questi giorni ci sono stati importanti cambiamenti, sia a livello locale che nazionale. Ecco quali sono le ultimerelative al. Quando si parla di, lenon finiscono mai. In questi giorni ci sono stati degli importanti cambiamenti, sia a livello locale che nazionale. Vediamo insieme quali sono le ultime news.(web source)Innanzitutto negli scorsi giorni è stato annunciato da Warner Bros. Discovery che alla fine del mese arriverà un nuovo canale, Warner TV, con una vasta offerta di film e serie televisive. Il canale sarà il numero 37 del. Per il momento non sono state fornite informazioni relative alla programmazione ma la ...

... lunedì 31 ottobre, nel corso della puntata di "TuttoAtalanta" in onda in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo Tv (canale 15- streaming www.bergamotv.it ). Il prossimo aggiornamento ...... inoltre, in bilico per il 2023, senza un rinnovo, c'è pure il contributo per l'acquisto di televisori e di decoder compatibili con il segnale del nuovo. Ed anche in questo caso ...Da domani, giovedì 27, a domenica 30 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Città ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...