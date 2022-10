Di Maria litiga con i tifosi? | strappo totale | le conseguenze

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Di, a quanto pare, è inrottura con i. Il motivo, o per meglio dire la prova di ciò, sono le tante lamentele sui social. Una situazione decisamente complicata, quella che Dista vivendo a Torino. Il bilancio, per il momento, è infatti fortemente disastroso. Da potenziale punta di diamante della squadra, è diventato nel corso del tempo un oggetto misterioso. Cosa che, giustamente, per iè inaccettabile. Soprattutto per tutto ciò che è emerso dopo. La PresseAllo stato attuale, l’apporto tecnico dell’argentino nei confronti della squadra è stato praticamente vicino allo zero. Cosa che in pochi si sarebbero potuti aspettare, in effetti. La tematica degli infortuni, all’arrivo del giocatore, fece eco in maniera clamorosa. Ma in realtà, c’è chi si è dovuto ricredere per forza ...