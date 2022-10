Carolina Stramare | “Quella baguette prima era un panino!” | Show in strada | che davanzale! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)fa sognare i fans con un look in centro che non copre il pezzo forte del repertorio, spettacolo da non perdere PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ha scatenato le fantasie dei suoi tantissimi ammiratori nell’ultima uscita cittadina la bellissima, come sempre l’ex Miss Italia sa come far felici i Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.