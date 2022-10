Cagliari | si conclude il rapporto con il ds Capozucca

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)non è più il direttore sportivo del: a comunicarlo è il club rossoblu con un comunicato Con un comunicato ufficiale ilha comunicato che oggi terminae ilcon il proprio direttore sportivo Stefano. Questo il comunicato ufficiale del club: «IlCalcio comunica di avere sollevato Stefanodal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttoreper quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

