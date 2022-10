‘Boris 4’ | intervista a Guzzanti | Aprea | Sartoretti e De Lorenzo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il giorno di Boris 4 è finalmente arrivato. Dopo aver chiacchierato con gran parte del cast, parliamo infine con Corrado, Valerio, Andreae Massimo De. Tema fondante della nostra chiacchierata il cambiamento delle dinamiche del dietro le quinte televisivo. E soprattutto il confronto con i giovani. LEGGI ANCHE:>>’ secondo Calabresi, Bruschetta, De Ruggieri e Tiberi: «Un classico» «Per fortuna in realtà, nel nostro dietro le quinte non è cambiato molto. – dice De– Siamo solo invecchiati. Ma le dinamiche, grazie a come hanno scritto la serie, sono quelle ovviamente. Parlo da attore: le uniche cose rimaste sono la velocità e la superficialità con cui si fanno le cose». E si sentono boomer? «Boris è molto ...

Spettacolo.eu

Iniziare un'con i creatori di4, i quali osservano che ti chiami " Negri " come la " cagna maledetta " Corinna Negri, fa quasi come si facesse parte della famiglia. Così, ovviamente, non è, e si ...Guarda4 su Disney+4: la nostraad Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Valerio Aprea e Corrado Guzzanti Di più non vi sveliamo, ma ve lo facciamo raccontare, per quanto ... RoFF17: Boris 4 presentata in anteprima a Roma