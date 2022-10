ATP Basilea 2022 | Wawrinka fa il numero con Ruud | nessun problema per Carreno-Busta e Bautista Agut

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Seconda giornata del torneo ATP diche va agli archivi ed il pubblico svizzero può esultare assieme a Stan. Il vecchio leone prende la macchina del tempo e con una prestazione maiuscola sorprende il3 al mondo Casper. Giornata di grazia per il tre volte vincitore Slam, che infila 28 vincenti e si regala il prossimo turno con Brandon Nakashima. Partite invece assai semplici per le altre due teste di serie impegnate oggi, concluse con le nette vittorie di Pabloe Roberto, rispettivamente quinto e sesto giocatore del seeding. Partiamo dal campione del 1000 di Montreal, che si mette alle spalle la delusione di Napoli e lascia tre soli giochi a Sebastian Baez. Agli ottavi si troverà di fronte la wild ...

