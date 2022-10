Acqua Panna a difesa delle api e della biodiversità

... 10 di rettili, 66 di uccelli e 44 specie di mammiferi: è quanto emerge dal monitoraggio della flora e della fauna della riserva di 1300 ettari a Scarperia, nel Mugello, dove sgorga, ...... e lessatela con un po' di sale inbollente per 30 minuti. Quindi separate i chicchi dal tutolo e arrostiteli in padella finché non sono dorati. Aggiungete l'aglio, lae il formaggio. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'albergo per le api sorgerà a Scarperia dalla collaborazione tra Sanpellegrino, Federparchi e Sant'Anna di Pisa. Ecco come è nata l'idea ...