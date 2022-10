WhatsApp in Down | in tutta Italia l’app è bloccata | anche la funzione desktop

(Di martedì 25 ottobre 2022) Da questa mattina risulta impossibile utilizzaresu tutto il territoriono. Sono numerosissime infatti le segnalazioni che arrivano dalle diverse città:infatti sembra essere in completo. Un disservizio di cui ancora non si conosco le reali dimensioni, e non si sa ancora se si tratta di un disagio locale o globale. Nè nei gruppi, nè nelle singole chat, nessun segno di ricezione o di invio dei messaggi. Nessuna spunta blu, solo tanti piccoli orologi che per adesso sembrano aver bloccato le lancette. Alcuni degli utenti più disperati hanno fatto diversi tentativi: disinstallare e poi reinstallare, ma senza alcun successo. Un vero e proprio stop della comunicazione per chi, ovvero la maggior parte della popolazione, utilizzacome principale ...

Il down di WhatsApp è globale, in tutto il mondo, e totale, perché riguarda tutte le funzioni: non è possibile né mandare né ricevere messaggi, niente videochiamate, niente chiamate vocali. Gli altri servizi di proprietà di Meta, come Facebook e Instagram sembrano invece funzionare normalmente.