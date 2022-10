Reddito di Cittadinanza di ottobre 2022 | importi e aumento a novembre

Forte attacco aldi, che è stato "una sconfitta" in tema di attivazione al lavoro mentre resta "doveroso" il "sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in ...... ma Letta subito si risiede e qualcuno non si schioda dallo scranno Ore 11.54 Per chi è in grado di lavorare la soluzione non può essere ildi: e qui battono le mani convinti ...Riforma costituzionale, riduzione della pressione fiscale e tassa piatta, sicurezza e stretta sul reddito di cittadinanza. Il piano della Meloni per rilanciare l'Italia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...