Martina Nasoni parla dell’ex fidanzato Daniele Dal Moro | “Quello che ho visto”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ieri sera, lunedì 24 ottobre, è andata in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. La serata è stata veramente ricca di contenuti e battibecchi tra i concorrenti. Sicuramente un momento molto toccante ed interessante è statoin cuiDalha raccontato la sua difficile storia. Tutto il pubblico ha apprezzato moltissimo il vippone e tra i vari commenti di affetto, è arrivato pure il messaggio della sua ex fidanzata. GF Vip 7,Dalracconta la sua storia: arriva il sostegnofidanzata Nella casa più spiata d’Italia,Dalha raccontato un’adolescenza molto complicata in cui faceva uso di sostanze stupefacenti ed alcool ...

Gianni Dal Moro, chi è il papà di Daniele Dal Moro del GF Vip/ Lavora in politica e Daniele Dal Moro, la reazione dial racconto del gieffino Daniele Dal Moro ha, dunque, rivelato il ...Daniele Dal Moro rivela il suo passato/: "E' venuto fuori il vero te" Dopo un mese e mezzo in ospedale, Chiara deve farsi forza: 'Mi piaceva ballare. Mi dicevo: potrò tornare a farlo ...Daniele Dal Moro, dopo il racconto sulla sua drammatica storia, sui social è intervenuta Martina Nasoni, sua ex fidanzata, per sostenerlo ...Daniele Dal Moro ha raccontato del passato tra droghe e alcool al Grande Fratello Vip 2022, la sua ex Martina Nasoni interviene sui social ...