Il ministro Pichetto Fratin non avrebbe potuto iniziare peggio di così

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Oggi c’è la riunione dei ministri dell’Energia europei, a seguito del Consiglio d’Europa, quindi dell’accordo dei Primi ministri di qualche giorno orsono», con l’obiettivo di «superare anche quello che è l’attuale sistema del Tte». Sono state queste le dichiarazioni di Gilberto, nuovodell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione del suo primo impegno istituzionale (il Consiglio Ue dell’energia) nei panni di membro del governo Meloni. Peccato però che settimana scorsa si sia riunito il Consiglio europeo, non il Consiglio d’Europa. E che il sistema del Tte non esiste: si riferiva chiaramente al sistema del Ttf (Title transfer facility), il mercato virtuale del gas con sede nei Paesi Bassi. L’avventura di Gilberto(Forza Italia) è quindi cominciata ...

La Commissione europea si è impegnata a dara una risposta in tempi rapidi sulla richiesta di istituzione di un corridoio dinamico sui prezzi del gas. Lo ha detto GilbertoFratin ,dell'Ambiente e della sicurezza energetica, uscendo dal consiglio Energia a Lussemburgo. 'La discussione sui vari temi è stata ampia, in particolare sulla proposta italiana ...Più in particolare, per quanto riguarda la proposta di corridoio dinamico per i prezzi del gas, ilha precisato che "sulla base di quanto proposto dall'Italia e condiviso da altri ...Il neo ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lo ha detto a chiare note al termine del Consiglio energia straordinario in Lussemburgo, il primo che ha visto la ...(LaPresse) - "Al Consiglio Energia sono stati ripresi i punti dell'ultimo Consiglio dove ha partecipato il presidente Draghi. La discussione è ...