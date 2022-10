Haas contro Alpine | la nuova polemica è servita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 25 ottobre 2022) La Formula 1 non sembra riuscire a fare a meno delle polemiche. Dopo il GP di Austin, laha chiesto alla direzione gara di penalizzare l’di Fernando Alonso, ed è stata accontentata. L’si è infuriata ed ha presentato ricorso, sostenendo l’infondatezza della questione. La classifica dunque rimane sub judice, almeno per un po’. Alonso aveva portato la sua monoposto in settima posizione, nonostante un terribile volo causato da un contatto con Lance Stroll. Dopo la penalizzazione, lo spagnolo due volte campione è retrocesso 15esimo. Tutti gli articoli sulla Formula 1 Perché lace l’ha così tanto con? Il fattaccio è successo in gara. Kevin Magnussen aveva la paratia laterale dell’ala anteriore danneggiata, e per questo la direzione gara gli ha esposto la bandiera ...