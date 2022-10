Governo | Ricci | ' da Meloni discorso vago e di basso livello | sveglia Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Nel suoGiorgiaera partita bene, poi ha calato la maschera”. Così il coordinatore dei sindaci del Pd Matteosu twitter. “Da Presidente del Consiglio gli slogan non bastano. È stato undi destra,e di, che punta al presidenzialismo già nella prima seduta. Un po' come chiedere 'pieni poteri'? L'ultima volta non ha portato bene. Per questoPd: opposizione netta, sinistra veloce”,