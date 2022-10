Don' t Worry Darling | il film di Olivia Wilde in home premiere digitale da oggi | martedì 25 ottobre

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 ottobre 2022) Don'tdi, con protagonisti Florence Pugh, Harry Styles, è disponibile dasu tutte le principali piattaforme digitali. Don't, presentato in anteprima mondiale alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sarà disponibile da25, in: la pellicola può essere acquistata o noleggiata su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TimVision, Chili, Rakuten TV, Microsoft& TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Presentato dalla New Line Cinema e distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, Don't ...