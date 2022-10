Dall’Argentina | sospiro di sollievo per la Fiorentina | niente lesione per Nico Gonzalez

(Di martedì 25 ottobre 2022)era uscito acciaccato dopo il match contro l’Inter.rivelano le sue condizioni fisiche, attaccante della, era uscito acciaccato dal match contro l’Inter ed i tifosi della viola si sono subito allarmati per una eventuale. Secondo quanto riportato da TyC Sports, la risonanza magnetica di ieri ha evidenziato che non c’èmuscolare alla coscia sinistra per l’argentino e che sarebbe dunque pronto a tornare in campo entro 15 giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

