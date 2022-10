Chiara Nasti | risposta senza senso al commento | “Attenzione a come parli | quel bimbo è messo molto bene economicamente”

Di Karola Sicali - 25/10/2022 Una nuova, ma prevedibile, polemica coinvolge ancorache non ha sempre un rapporto idilliaco con i suoi detrattori. Quest'uscita dal dubbio gusto, però, potrebbe costare cara all'influencer. Non è la prima e forse non sarà nemmeno l'ultima ..., influencer campana, è attualmente legata a Mattia Zaccagni, centrocampista e attaccante della Lazio L'articolo Chi è: biografia, Mattia Zaccagni, figlio, ex fidanzati, ...Ancora una bufera social su Chiara Nasti, moglie del calciatore e Mattia Zaccagni, questa volta per una frase accusata di "classismo". Un utente aveva commentato un suo post dando ...Chiara Nasti finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone per aver organizzato una bellissima festa per il suo bambino in arrivo. L'influencer napoletana ha pubblicato immagini di ...