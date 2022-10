Cariche alla Sapienza | Conte | “Vedere manganelli contro studenti indifesi fa venire i brividi Preoccupato da cittadino e professore”

...72 grammi di olio di hashish contenuti in alcuneliquide per sigarette elettroniche. Una ... oltrecestista, anche l'ex marine Paul Whelan, arrestato nel 2018 e condannato a 16 anni di ...Cancelli sbarrati, cordone di polizia,e fermi, questa la rispostamobilitazione degli studenti', così il Fronte della Gioventù Comunista 'nella giornata in cui viene organizzato un ...La pagina Facebook di "Coordinamento collettivi La Sapienza" ha pubblicato le immagini delle cariche della polizia in assetto anti-sommossa contro studenti "disarmati" e "a volto scoperto" all'Univers ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...