Benfica-Juventus | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ile isu Sky edi, match della quinta giornata della fase a gironi di. Situazione disperata per i bianconeri, costretti a vincere e a sperare in un miracolo all’ultima giornata. Non sarà facile, ma intanto servono i tre punti allo stadio Da Luz di Lisbona. Ce la faranno? Appuntamento alle ore 21 di martedì 25 ottobre.sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.