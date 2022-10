Atletica | Yeman Crippa | “In Kenya per preparare gli EuroCross”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma – “Sarà un raduno ancora più importante perché questa volta andiamo ingli Europei di cross casalinghi, quindi ci sarà ancora più attenzione degli anni passati”. Valigie pronte,salirà mercoledì sull’aereo che lo porterà nella Rift Valley, il tempio del running, “the home of champions”, ai 2300 metri d’altitudine del villaggio di Iten. Il re d’Europa dei 10.000 metri, bronzo dei 5000, resterà nel continente africano per cinque settimane, fino al 30 novembre, a una manciata di giorni dall’ultimo grande appuntamento della stagione che lo vedrà impegnato al Parco della Mandria di Venaria Reale (Torino) a caccia di un altro podio continentale della corsa campestre. “Cercheremo di fare quantità e qualità sia per gli Europei sia per la stagione prossima – spiega il fuoriclasse delle Fiamme ...

È per questo che il team delle Fiamme Oro di atletica leggera si è radunato a Montegrotto Terme (... olimpionico nei 100 e nella staffetta 4x100 a Tokyo, assieme a Marcell Jacobs. Due re di due sport di riferimento come nuoto e atletica che si sono alternati in un'estate ... annunciamo anche il campione per Rivelazione 2022 (Crippa) e Paralimpico 2022 (Xenia Palazzo). Greg ...