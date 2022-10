Ascolti tv lunedì 24 ottobre | Sopravvissuti | Grande Fratello Vip | Vendetta

(Di martedì 25 ottobre 2022)tv24: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,242022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 ilVip. Su Italia 1. Su La7 Allarme rosso. Ma chi ha totalizzato i maggioritv242022? Di seguito tutti i dati che veranno diffusi a partire dalle ore 10.tv242022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Ma ecco alcuni video che confrontano Shrek e House of the Dragon : Dopo aver ottenuto un numero di spettatori da record e aver raggiunto ottimi, House of the Dragon si concluderà24 ...L'appuntamento con Terra Amara tornerà a partire da14 novembre nella fascia del pomeriggio. ... lasciando spazio alle nuove puntate della soap turca che questa estate ha registrato...